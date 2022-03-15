Патрушев: обилие иностранных консультантов на Украине провоцирует новые угрозы России

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что пребывание большого числа иностранных консультантов и советников на территории Украины постоянно провоцирует создание всё новых угроз безопасности России.

Об этом, как пишет РИА Новости, он сказал в Грозном на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в Северо-Кавказском федеральном округе.

Патрушев добавил, что Украина «фактически попала под внешнее управление США».

«После совершения в 2014 году в Киеве государственного переворота национализм, культивируемый лицами, захватившими власть, приобрёл форму агрессивной русофобии и неонацизма. Украина фактически попала под внешнее управление США, целью которого является превращение Украины во враждебное России государство», — пояснил он.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал переговоры делегаций России и Украины.