Патрушев: итогом политики Запада и киевского режима может стать распад Украины

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Итогом политики Запада и подконтрольного ему киевского режима может стать распад Украины на несколько государств, считает секретарь Совбеза России Николай Патрушев. Такое мнение он выразил в интервью «Российской газете».
Патрушев: итогом политики Запада и киевского режима может стать распад Украины
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

«В попытке подавления России американцы, используя своих ставленников в Киеве, решили создать антипод нашей страны, цинично выбрав для этого Украину, пытаясь разделить, по сути, единый народ», — заявил Патрушев.

Он отметил, что Вашингтон задолго до госпереворота 2014 года убеждал украинцев в исключительности их нации и внушал им ненависть ко всему русскому.

«Однако история учит тому, что ненависть никогда не сможет стать надёжным фактором народного единства. Если что сегодня и объединяет народы, живущие на Украине, то лишь страх перед зверствами националистических батальонов», — добавил секретарь Совета безопасности.

Как ранее заявил президент России Владимир Путин, Украину стали превращать в антироссийский плацдарм и начали выращивать там «имевшиеся уже давно ростки национализма и неонацизма».

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