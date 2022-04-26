Патрушев: итогом политики Запада и киевского режима может стать распад Украины

Итогом политики Запада и подконтрольного ему киевского режима может стать распад Украины на несколько государств, считает секретарь Совбеза России Николай Патрушев. Такое мнение он выразил в интервью «Российской газете».

«В попытке подавления России американцы, используя своих ставленников в Киеве, решили создать антипод нашей страны, цинично выбрав для этого Украину, пытаясь разделить, по сути, единый народ», — заявил Патрушев.

Он отметил, что Вашингтон задолго до госпереворота 2014 года убеждал украинцев в исключительности их нации и внушал им ненависть ко всему русскому.

«Однако история учит тому, что ненависть никогда не сможет стать надёжным фактором народного единства. Если что сегодня и объединяет народы, живущие на Украине, то лишь страх перед зверствами националистических батальонов», — добавил секретарь Совета безопасности.

Как ранее заявил президент России Владимир Путин, Украину стали превращать в антироссийский плацдарм и начали выращивать там «имевшиеся уже давно ростки национализма и неонацизма».