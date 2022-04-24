В ДНР заявили об уничтожении 26 украинских националистов за сутки

Военные Донецкой Народной Республики с начала суток ликвидировали 26 украинских националистов, говорится в заявлении официального представителя Народной милиции ДНР.

«С начала текущих суток наши военнослужащие уничтожили 26 украинских националистов, одну огневую позицию 122-мм гаубицы Д-30 и две БМП», — сказано в Telegram-канале ведомства.

Кроме того, захвачены один бронетранспортёр, одна зенитная установка ЗУ-23-2 и одно грузовое транспортное средство.

В границах ДНР с начала эскалации 17 февраля из-за обстрелов ВСУ погиб 81 мирный житель, в том числе ребёнок.

По данным Народной милиции республики, украинские националисты сорвали эвакуацию мирного населения из Мариуполя, открыв миномётный огонь по месту сбора граждан.