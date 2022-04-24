Мэр Горловки сообщил о ранении мирного жителя ДНР при обстреле ВСУ
- РИА Новости
«Ранение получил мирный горловчанин З. Н. Ю. 1984 г. р., находившийся по ул. Героев Перекопа, 112, в районе завода «Эластомер». Диагноз — баротравма, закрытая черепно-мозговая травма», — написал он в своём Telegram-канале.
Ранее сообщалось о ранении мирного жителя в Кировском районе Донецка.
В границах ДНР с начала эскалации 17 февраля из-за обстрелов ВСУ погиб 81 мирный житель, в том числе ребёнок.
По данным Народной милиции республики, украинские националисты сорвали эвакуацию мирного населения из Мариуполя, открыв миномётный огонь по месту сбора граждан.