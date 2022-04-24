Мэр Горловки сообщил о ранении мирного жителя ДНР при обстреле ВСУ

В результате обстрела со стороны украинской армии получил ранение мирный житель Горловки, заявил мэр города Иван Приходько.

«Ранение получил мирный горловчанин З. Н. Ю. 1984 г. р., находившийся по ул. Героев Перекопа, 112, в районе завода «Эластомер». Диагноз — баротравма, закрытая черепно-мозговая травма», — написал он в своём Telegram-канале.

Ранее сообщалось о ранении мирного жителя в Кировском районе Донецка.

В границах ДНР с начала эскалации 17 февраля из-за обстрелов ВСУ погиб 81 мирный житель, в том числе ребёнок.

По данным Народной милиции республики, украинские националисты сорвали эвакуацию мирного населения из Мариуполя, открыв миномётный огонь по месту сбора граждан.