Мэр Горловки сообщил о ранении мирного жителя ДНР при обстреле ВСУ

Короткая ссылка
В результате обстрела со стороны украинской армии получил ранение мирный житель Горловки, заявил мэр города Иван Приходько.
Мэр Горловки сообщил о ранении мирного жителя ДНР при обстреле ВСУ
  • РИА Новости

«Ранение получил мирный горловчанин З. Н. Ю. 1984 г. р., находившийся по ул. Героев Перекопа, 112, в районе завода «Эластомер». Диагноз — баротравма, закрытая черепно-мозговая травма», — написал он в своём Telegram-канале.

Ранее сообщалось о ранении мирного жителя в Кировском районе Донецка.

В границах ДНР с начала эскалации 17 февраля из-за обстрелов ВСУ погиб 81 мирный житель, в том числе ребёнок.

По данным Народной милиции республики, украинские националисты сорвали эвакуацию мирного населения из Мариуполя, открыв миномётный огонь по месту сбора граждан.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить