В Донецке сообщили о ранении мирного жителя при обстреле ВСУ

Короткая ссылка
В штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики сообщили о ранении мирного жителя при обстреле со стороны ВСУ.
В Донецке сообщили о ранении мирного жителя при обстреле ВСУ
  • AP

«В результате обстрела ВФУ в Кировском районе Донецка, по ул. Камвольной, ранение получил мужчина», — говорится в сообщении.

В границах ДНР с начала эскалации 17 февраля из-за обстрелов ВСУ погиб 81 мирный житель, в том числе ребёнок.

Ранения различной степени тяжести получили 354 мирных жителя, в том числе 30 детей.

Ранее в Народной милиции ДНР сообщили, что украинские националисты сорвали эвакуацию мирного населения из Мариуполя, открыв миномётный огонь по месту сбора граждан.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить