В Донецке сообщили о ранении мирного жителя при обстреле ВСУ

В штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики сообщили о ранении мирного жителя при обстреле со стороны ВСУ.

«В результате обстрела ВФУ в Кировском районе Донецка, по ул. Камвольной, ранение получил мужчина», — говорится в сообщении.

В границах ДНР с начала эскалации 17 февраля из-за обстрелов ВСУ погиб 81 мирный житель, в том числе ребёнок.

Ранения различной степени тяжести получили 354 мирных жителя, в том числе 30 детей.

Ранее в Народной милиции ДНР сообщили, что украинские националисты сорвали эвакуацию мирного населения из Мариуполя, открыв миномётный огонь по месту сбора граждан.