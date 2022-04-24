Минобороны России: российские военнослужащие спасли тяжелораненого офицера ВСУ

Короткая ссылка
Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры спасения тяжелораненого украинского офицера, которого бросили его солдаты.
Минобороны России: российские военнослужащие спасли тяжелораненого офицера ВСУ
  • РИА Новости

«Я начал кричать, чтобы меня забрали, но все те, кто был рядом, они просто разбежались, я остался один», — рассказал он.

Как сообщает российское оборонное ведомство, 16 апреля военный ВСУ Игорь Оленчук получил ранение. Российские десантники обнаружили его 20 апреля и эвакуировали на санитарном вертолёте.

Оленчуку провели операцию в полевых условиях, которая длилась около 3,5 часа. Позже военный поблагодарил врачей, а также позвонил 15-летнему сыну и рассказал, что с ним всё в порядке.

Ранее пленный офицер ВСУ рассказал, как его сослуживец расстрелял из танка своих людей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить