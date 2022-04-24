Минобороны России: российские военнослужащие спасли тяжелораненого офицера ВСУ

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры спасения тяжелораненого украинского офицера, которого бросили его солдаты.

«Я начал кричать, чтобы меня забрали, но все те, кто был рядом, они просто разбежались, я остался один», — рассказал он.

Как сообщает российское оборонное ведомство, 16 апреля военный ВСУ Игорь Оленчук получил ранение. Российские десантники обнаружили его 20 апреля и эвакуировали на санитарном вертолёте.

Оленчуку провели операцию в полевых условиях, которая длилась около 3,5 часа. Позже военный поблагодарил врачей, а также позвонил 15-летнему сыну и рассказал, что с ним всё в порядке.

Ранее пленный офицер ВСУ рассказал, как его сослуживец расстрелял из танка своих людей.