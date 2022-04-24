Минобороны России: российские военнослужащие спасли тяжелораненого офицера ВСУ
- РИА Новости
«Я начал кричать, чтобы меня забрали, но все те, кто был рядом, они просто разбежались, я остался один», — рассказал он.
Как сообщает российское оборонное ведомство, 16 апреля военный ВСУ Игорь Оленчук получил ранение. Российские десантники обнаружили его 20 апреля и эвакуировали на санитарном вертолёте.
Оленчуку провели операцию в полевых условиях, которая длилась около 3,5 часа. Позже военный поблагодарил врачей, а также позвонил 15-летнему сыну и рассказал, что с ним всё в порядке.
Ранее пленный офицер ВСУ рассказал, как его сослуживец расстрелял из танка своих людей.