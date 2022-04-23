Захарова прокомментировала данные о работе диверсантов британской SAS на Украине

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала появившуюся в СМИ информацию о том, что по меньшей мере две группы специалистов по диверсиям и партизанской войне из состава Особой воздушной службы Великобритании (SAS) были заброшены во Львовскую область.
Захарова прокомментировала данные о работе диверсантов британской SAS на Украине
  • РИА Новости

«Ничего тайного в этом нет уже давно. Польские, британские, американские, канадские и прочие «инструкторы» давно пасут неонацистских боевиков. И никакие это не инструкторы. Это спецслужбы стран НАТО. И их не десятки, а сотни и тысячи», — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Представитель МИД добавила, что если называть вещи своими именами, то «они участвуют в управлении боевыми действиями на Украине».

Ранее СМИ сообщали, что по меньшей мере две группы специалистов по диверсиям и партизанской войне из состава Особой воздушной службы Великобритании заброшены во Львовскую область.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил изучить данную информацию.

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