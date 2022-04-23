РИА Новости: Британия забросила под Львов специалистов по диверсиям

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По меньшей мере две группы специалистов по диверсиям и партизанской войне из состава Особой воздушной службы Великобритании заброшены во Львовскую область, сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудника российских силовых структур, получившего информацию от источника в украинских вооружённых силах.

«По информации, поступившей от источников в ВСУ, в населённый пункт Броды Львовской области, на территорию 16-й отдельной бригады армейской авиации ВС Украины из города Херефорд в Великобритании, где расположена штаб-квартира SAS, были переброшены как минимум две группы военнослужащих», — цитирует РИА Новости сотрудника.

По его словам, состав одной группы примерно 8 — 10 человек, это специалисты в области диверсионной и партизанской деятельности.

Он добавил, что данные специалисты признаются одними из лучших в мире по подготовке государственных переворотов, массовых протестных митингов, заказных убийств политических деятелей.

Ранее сообщалось, что десятки военнослужащих Украины проходят подготовку в Великобритании, в ходе которой учатся использовать британские бронетранспортёры.

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