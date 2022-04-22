The Guardian: в Британии обучают украинских военных использованию бронетехники
Об этом сообщает The Guardian.
«Могу сказать, что в настоящее время мы обучаем украинцев в Польше использованию средств противовоздушной обороны, а фактически в Великобритании — использованию бронетехники», — цитирует издание британского премьер-министра Бориса Джонсона.
Отмечается, что Великобритания направит на Украину по меньшей мере 120 бронированных машин, среди которых 80 боевых бронетранспортёров Mastiff, Husky и Wolfhound.
Ранее Джонсон заявил, что британские власти направят Киеву оружие на сумму £100 млн, в том числе ракеты для ПЗРК Starstreak.