The Guardian: в Британии обучают украинских военных использованию бронетехники

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Десятки военнослужащих Украины проходят подготовку в Великобритании, в ходе которой учатся использовать британские бронетранспортёры.

Об этом сообщает The Guardian.

«Могу сказать, что в настоящее время мы обучаем украинцев в Польше использованию средств противовоздушной обороны, а фактически в Великобритании — использованию бронетехники», — цитирует издание британского премьер-министра Бориса Джонсона.

Отмечается, что Великобритания направит на Украину по меньшей мере 120 бронированных машин, среди которых 80 боевых бронетранспортёров Mastiff, Husky и Wolfhound.

Ранее Джонсон заявил, что британские власти направят Киеву оружие на сумму £100 млн, в том числе ракеты для ПЗРК Starstreak.

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