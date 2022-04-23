СК расследует факты деятельности британских диверсантов SAS в районах Украины

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил изучить сведения о заброске Великобританией во Львовскую область специалистов по диверсиям (SAS) в рамках расследуемых уголовных дел о преступлениях украинских нацистов.
СК расследует факты деятельности британских диверсантов SAS в районах Украины
  • © Пресс-служба СК РФ

Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

«Указанные данные будут тщательно проверены. Следственный комитет России в рамках своей компетенции обеспечит непрерывный поиск лиц, причастных к поддержке действующего нацистского режима в Киеве, к диверсионной деятельности на территории Украины и совершаемым особо тяжким преступлениям в отношении мирных граждан и военнослужащих ВС России», — отмечается в заявлении.

Ранее СМИ сообщали, что по меньшей мере две группы специалистов по диверсиям и партизанской войне из состава Особой воздушной службы Великобритании заброшены во Львовскую область.

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