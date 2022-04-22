Путин заявил, что возможность его контакта с Зеленским зависит от итогов переговоров

Президент России Владимир Путин в ходе разговоров с главой Евросовета Шарлем Мишелем заявил, что возможность его прямого контакта с украинским президентом Владимиром Зеленским зависит от конкретных результатов переговоров.

Отмечается, что Мишель призвал Путина провести прямой контакт с Зеленским.

В свою очередь, российский лидер вновь подтвердил, что такая возможность «зависит, в частности, от конкретных результатов на ведущихся переговорах» между представителями Москвы и Киева.

При этом он отметил, что в ходе переговоров представители Украины проявляют непоследовательность и не готовы искать взаимоприемлемые решения.

Кроме того, Путин назвал безответственными заявления ЕС о решении украинского кризиса военным путём.