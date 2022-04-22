Путин заявил о непоследовательной позиции украинской стороны на переговорах с Россией
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба Кремля.
Путин обратил внимание Мишеля, что в ходе переговоров Москвы и Киева «украинская сторона проявляет непоследовательность и не готова искать взаимоприемлемые решения».
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия передала Украине проект документа с чёткими формулировками и ждёт ответа.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Украина должна начать поиск реалистичных вариантов договорённостей с российской стороной.