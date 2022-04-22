Путин заявил о непоследовательной позиции украинской стороны на переговорах с Россией

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Российский лидер Владимир Путин в ходе переговоров с главой Евросовета Шарлем Мишелем заявил о непоследовательной позиции украинской стороны на переговорах с Россией.
Путин заявил о непоследовательной позиции украинской стороны на переговорах с Россией
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба Кремля.

Путин обратил внимание Мишеля, что в ходе переговоров Москвы и Киева «украинская сторона проявляет непоследовательность и не готова искать взаимоприемлемые решения».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия передала Украине проект документа с чёткими формулировками и ждёт ответа.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Украина должна начать поиск реалистичных вариантов договорённостей с российской стороной.

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