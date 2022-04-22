Путин заявил о непоследовательной позиции украинской стороны на переговорах с Россией

Российский лидер Владимир Путин в ходе переговоров с главой Евросовета Шарлем Мишелем заявил о непоследовательной позиции украинской стороны на переговорах с Россией.

РИА Новости