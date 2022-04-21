МИД России: США поставками оружия на Украину стремятся замедлить ход спецоперации

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Поставляя оружие на Украину, Соединённые Штаты пытаются замедлить ход российской спецоперации. Об этом заявил заместитель директора департамента Северной Америки МИД России Сергей Кошелев.
МИД России: США поставками оружия на Украину стремятся замедлить ход спецоперации
  • РИА Новости

«У нас вызывают растущую тревогу множащиеся заявления представителей администрации США о намерении, несмотря на безнадёжное положение киевских визави, продолжать массированные поставки вооружений и военной техники для ВСУ. Расчёт понятен: замедлить нашу спецоперацию, нанести максимальный ущерб российским вооружённым силам», — цитирует Кошелева РИА Новости.

21 апреля президент США Джо Байден объявил о выделении Киеву дополнительного пакета военной помощи на сумму $800 млн.

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби уточнил, что новый пакет военной помощи США Украине включает в том числе 72 гаубицы и 121 тактический беспилотник.

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