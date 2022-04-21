МИД России: США поставками оружия на Украину стремятся замедлить ход спецоперации
- РИА Новости
«У нас вызывают растущую тревогу множащиеся заявления представителей администрации США о намерении, несмотря на безнадёжное положение киевских визави, продолжать массированные поставки вооружений и военной техники для ВСУ. Расчёт понятен: замедлить нашу спецоперацию, нанести максимальный ущерб российским вооружённым силам», — цитирует Кошелева РИА Новости.
21 апреля президент США Джо Байден объявил о выделении Киеву дополнительного пакета военной помощи на сумму $800 млн.
Официальный представитель Пентагона Джон Кирби уточнил, что новый пакет военной помощи США Украине включает в том числе 72 гаубицы и 121 тактический беспилотник.