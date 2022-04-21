МИД России: США поставками оружия на Украину стремятся замедлить ход спецоперации

Поставляя оружие на Украину, Соединённые Штаты пытаются замедлить ход российской спецоперации. Об этом заявил заместитель директора департамента Северной Америки МИД России Сергей Кошелев.

«У нас вызывают растущую тревогу множащиеся заявления представителей администрации США о намерении, несмотря на безнадёжное положение киевских визави, продолжать массированные поставки вооружений и военной техники для ВСУ. Расчёт понятен: замедлить нашу спецоперацию, нанести максимальный ущерб российским вооружённым силам», — цитирует Кошелева РИА Новости.

21 апреля президент США Джо Байден объявил о выделении Киеву дополнительного пакета военной помощи на сумму $800 млн.

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби уточнил, что новый пакет военной помощи США Украине включает в том числе 72 гаубицы и 121 тактический беспилотник.