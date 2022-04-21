Пентагон: новый пакет помощи США Украине включает 72 гаубицы и 121 БПЛА

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Новый пакет военной помощи США Украине включает в том числе 72 гаубицы и 121 тактический беспилотник, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.
Пентагон: новый пакет помощи США Украине включает 72 гаубицы и 121 БПЛА
  • Gettyimages.ru

«США продолжают работать совместно с союзниками и партнёрами по выявлению и предоставлению Украине дополнительных вооружений», — приводит РИА Новости слова Кирби.

По его словам, новый пакет помощи включает в себя 72 155-мм гаубицы, 144 тыс. артиллерийских снарядов, 72 тактические машины для буксировки гаубиц, 121 тактический беспилотный летательный аппарат Phoenix Ghost, полевое оборудование и запасные части.

21 апреля президент США Джо Байден объявил о выделении Киеву дополнительного пакета военной помощи на сумму $800 млн.

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