Байден попросит у конгресса США ещё больше денег на вооружение Украины

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Американскому президенту Джо Байдену придётся вновь обратиться в конгресс США, чтобы увеличить военную помощь Киеву. Об этом он заявил в своей речи, посвящённой вооружению Украины.
Байден попросит у конгресса США ещё больше денег на вооружение Украины
  • AP

Как отметил Байден, он почти исчерпал полномочия по выделению денег, которые предоставил конгресс в прошлом месяце.

«На следующей неделе я намерен направить в конгресс дополнительный бюджетный запрос для бесперебойного продолжения поставок оружия и боеприпасов», — сказал американский президент.

21 апреля президент США объявил о выделении Киеву дополнительного пакета военной помощи на сумму $800 млн.

В поставки входят тяжёлая артиллерия, боеприпасы и тактические БПЛА.

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