Байден попросит у конгресса США ещё больше денег на вооружение Украины
- AP
Как отметил Байден, он почти исчерпал полномочия по выделению денег, которые предоставил конгресс в прошлом месяце.
«На следующей неделе я намерен направить в конгресс дополнительный бюджетный запрос для бесперебойного продолжения поставок оружия и боеприпасов», — сказал американский президент.
21 апреля президент США объявил о выделении Киеву дополнительного пакета военной помощи на сумму $800 млн.
В поставки входят тяжёлая артиллерия, боеприпасы и тактические БПЛА.