WP: CША получили от России ноту с требованием прекратить вооружать Украину

Соединённые Штаты получили от России ноту с требованием прекратить поставлять вооружение на Украину.

Об этом информирует The Washington Post со ссылкой на документ.

Как отмечается, Москва предупредила, что Белый дом своими действиями «подливает масло в огонь», что может привести к непредсказуемым последствиям.

Ранее замглавы МИД России Олег Сыромолотов заявил, что за последние полтора месяца США поставили Киеву оружие на $1,65 млрд.

11 апреля в Пентагоне сообщили, что Запад поставляет оружие Украине восемью — десятью авиарейсами в день, а также с помощью «почти постоянных наземных конвоев».

Кроме того, официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США не зафиксировали попыток препятствования поставкам вооружения на Украину со стороны России.