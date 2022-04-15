WP: CША получили от России ноту с требованием прекратить вооружать Украину
- AP
Об этом информирует The Washington Post со ссылкой на документ.
Как отмечается, Москва предупредила, что Белый дом своими действиями «подливает масло в огонь», что может привести к непредсказуемым последствиям.
Ранее замглавы МИД России Олег Сыромолотов заявил, что за последние полтора месяца США поставили Киеву оружие на $1,65 млрд.
11 апреля в Пентагоне сообщили, что Запад поставляет оружие Украине восемью — десятью авиарейсами в день, а также с помощью «почти постоянных наземных конвоев».
Кроме того, официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США не зафиксировали попыток препятствования поставкам вооружения на Украину со стороны России.