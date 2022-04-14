Минобороны России: украинские боевики заминировали плотину в ДНР

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Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что украинские боевики заминировали плотину в Донецкой Народной Республике.
Минобороны России: украинские боевики заминировали плотину в ДНР
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«В Светлодарске Донецкой Народной Республики боевиками украинских вооружённых формирований заминирована плотина водохранилища Углегорской теплоэлектростанции (река Лугань). В случае подрыва в зоне возможного затопления окажутся город Светлодарск, посёлки Мироновский, Луганское и ряд других с общей численностью населения более 15 тыс. человек», — сказал он.

Мизинцев также добавил, что после ухода воды на всей территории затопления будет повреждена система жизнеобеспечения населения — канализация, водопровод, водоочистные сооружения, имеющие резервуары с химическими средствами.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать преступления, совершённые украинскими военнослужащими в Харьковской области, в частности, взрыв плотины в регионе.

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