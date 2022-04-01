В Минобороны России заявили, что украинские боевики заминировали шлюзы Александровской ГЭС

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Украинские боевики заминировали шлюзы Александровской гидроэлектростанции в Николаевской области, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
В Минобороны России заявили, что украинские боевики заминировали шлюзы Александровской ГЭС
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«В Николаевской области боевики националистических формирований заминировали шлюзы сброса воды Александровской гидроэлектростанции (река Южный Буг), которые неонацисты планируют взорвать», — заявил Мизинцев.

Он отметил, что если националисты совершат подрыв дамбы, то затоплены будут более десяти населённых пунктов и местность, которая прилегает к городу Вознесенску.

Ранее Мизинцев заявил, что националисты заминировали в Одессе Хаджибейскую дамбу.

При этом, по его словам, представитель государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям пытался предотвратить данный минирование, но его действия были пресечены, а ему пригрозили расстрелом.

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