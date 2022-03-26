В Минобороны России заявили о минировании националистами дамбы в Одессе

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Начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев заявил, что националисты заминировали в Одессе Хаджибейскую дамбу.
В Минобороны России заявили о минировании националистами дамбы в Одессе
  • РИА Новости

«В Одессе по указанию губернатора области заминирована Хаджибейская дамба, которую неонацисты планируют взорвать. При реализации этих преступных действий в зоне затопления окажутся густонаселённые районы вместе с горожанами», — заявил он.

По его словам, попытка представителя государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям предотвратить данный шаг «была грубо и жёстко пресечена вплоть до угрозы расстрела».

«Таким образом, киевская власть повсеместно демонстрирует полное безразличие к собственному народу и готовность пожертвовать ни в чём неповинными людьми в угоду реализации геополитических целей своих «западных хозяев», — отметил Мизинцев.

Ранее эксперт Бюро военно-политического анализа Николай Костикин в стриме «Летучка» рассказал, как ВСУ и националисты ведут бой по западной методике.

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