Военный эксперт Костикин рассказал о работе ВСУ и националистов по западной методике

Эксперт Бюро военно-политического анализа Николай Костикин в стриме «Летучка» рассказал, как ВСУ и националисты ведут бой по западной методике.

«То, что там сейчас происходит, — это пример западной школы, которая создавала по сути террористические организации... Подобная тактика действовала в городах Сирии, которые захватывали террористические банды и там действовали, (тактика. — RT) направлена на ожесточение населения», — отметил он.

По его словам, в настоящий момент основная задача ВСУ и националистических батальонов — создать гуманитарную катастрофу, чтобы затем в ней обвинить российскую сторону.

«Мы не можем действовать так, как действовали американцы в Ираке: сносить под ноль города и заходить уже, зачищать землю, где там никого в живых уже нет. Мы так действовать не можем, потому что это братский народ», — отметил он.

Ранее власти Донецкой и Луганской народных республик заявили, что на территориях, освобождаемых в ходе спецоперации от украинских националистов, могут действовать диверсанты.