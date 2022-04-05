Бастрыкин поручил расследовать преступления украинских военных в Харьковской области

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать преступления, совершённые украинскими военнослужащими в Харьковской области.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства на своём сайте.

«Бастрыкин поручил в рамках уголовного дела установить обстоятельства взрыва плотины украинскими военнослужащими в Харьковской области», — говорится в заявлении.

Также отмечается, что следователям поручено расследовать факты минирования дорог подразделениями ВСУ ради пресечения попыток мирных жителей покинуть страну и отправиться в Россию.

Ранее Бастрыкин поручил установить всех украинских националистов, которые издевались над российскими военными.