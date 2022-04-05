Бастрыкин поручил расследовать преступления украинских военных в Харьковской области
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба ведомства на своём сайте.
«Бастрыкин поручил в рамках уголовного дела установить обстоятельства взрыва плотины украинскими военнослужащими в Харьковской области», — говорится в заявлении.
Также отмечается, что следователям поручено расследовать факты минирования дорог подразделениями ВСУ ради пресечения попыток мирных жителей покинуть страну и отправиться в Россию.
Ранее Бастрыкин поручил установить всех украинских националистов, которые издевались над российскими военными.