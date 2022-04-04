Бастрыкин поручил установить причастных к издевательствам над военными России на Украине
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«Председатель СК России поручил в рамках расследования установить данные украинских националистов, причастных к издевательствам над российскими военнослужащими», — говорится в сообщении.
По данным СК, украинские националисты применяли в отношении пленных российских солдат огнестрельное оружие, причиняя смертельные ранения либо тяжёлые травмы, лишали сна, воды, еды, систематически избивали, содержали в непригодных условиях, не предоставляя даже минимальной медицинской помощи.
Ранее освобождённый из плена российский солдат рассказал об издевательствах со стороны украинских военных.
Пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщило, что Киев пытается помешать дальнейшей публикации видео с пытками российских военнопленных украинскими националистами.
27 марта глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил установить обстоятельства жестокого обращения украинских националистов с пленными российскими военными.
Как отметили в СК, на видео, опубликованном ранее, националисты крайне жестоко обращаются с пленными.
Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что боевики, причастные к издевательствам, и руководители киевского режима, призывающие к издевательствам над российскими военными, будут найдены и понесут суровую ответственность.