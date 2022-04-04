Бастрыкин поручил установить причастных к издевательствам над военными России на Украине

Короткая ссылка
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил установить всех украинских националистов, которые издевались над российскими военными. Об этом сообщили в пресс-службе СК.
Бастрыкин поручил установить причастных к издевательствам над военными России на Украине
  • © Пресс-служба СК РФ

«Председатель СК России поручил в рамках расследования установить данные украинских националистов, причастных к издевательствам над российскими военнослужащими», — говорится в сообщении.

По данным СК, украинские националисты применяли в отношении пленных российских солдат огнестрельное оружие, причиняя смертельные ранения либо тяжёлые травмы, лишали сна, воды, еды, систематически избивали, содержали в непригодных условиях, не предоставляя даже минимальной медицинской помощи.

Ранее освобождённый из плена российский солдат рассказал об издевательствах со стороны украинских военных.

Пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщило, что Киев пытается помешать дальнейшей публикации видео с пытками российских военнопленных украинскими националистами.

27 марта глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил установить обстоятельства жестокого обращения украинских националистов с пленными российскими военными.

Как отметили в СК, на видео, опубликованном ранее, националисты крайне жестоко обращаются с пленными.

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что боевики, причастные к издевательствам, и руководители киевского режима, призывающие к издевательствам над российскими военными, будут найдены и понесут суровую ответственность.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить