Бастрыкин поручил установить причастных к издевательствам над военными России на Украине

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил установить всех украинских националистов, которые издевались над российскими военными. Об этом сообщили в пресс-службе СК.

«Председатель СК России поручил в рамках расследования установить данные украинских националистов, причастных к издевательствам над российскими военнослужащими», — говорится в сообщении.

По данным СК, украинские националисты применяли в отношении пленных российских солдат огнестрельное оружие, причиняя смертельные ранения либо тяжёлые травмы, лишали сна, воды, еды, систематически избивали, содержали в непригодных условиях, не предоставляя даже минимальной медицинской помощи.

Ранее освобождённый из плена российский солдат рассказал об издевательствах со стороны украинских военных.

Пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщило, что Киев пытается помешать дальнейшей публикации видео с пытками российских военнопленных украинскими националистами.

27 марта глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил установить обстоятельства жестокого обращения украинских националистов с пленными российскими военными.

Как отметили в СК, на видео, опубликованном ранее, националисты крайне жестоко обращаются с пленными.

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что боевики, причастные к издевательствам, и руководители киевского режима, призывающие к издевательствам над российскими военными, будут найдены и понесут суровую ответственность.