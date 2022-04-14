Соцпартия Молдавии оспорит закон о запрете георгиевских лент в стране
- AFP
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«Отметим, что несколькими днями ранее парламент принял другой, не менее постыдный закон, вводящий тотальную цензуру и запрещающий показ российских и советских фильмов, в частности кинолент о Великой Отечественной войне», — сказали в партии.
Партия социалистов не признаёт данный закон в качестве легитимного, сообщили там.
«Мы будем оспаривать принятие этого закона во всех молдавских и международных судебных инстанциях и препятствовать его реализации всеми правовыми способами», — добавили в партии.
14 апреля в Молдавии в третьем финальном чтении одобрили законопроект о запрете на ношение и хранение георгиевских лент, а также использование символики V и Z.
Сенатор Ольга Ковитиди в разговоре с RT отметила, что молдавские власти таким решением «предают исторические традиции».