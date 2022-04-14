В Тернополе на западе Украины демонтировали памятник советским лётчикам, заявил мэр города Сергей Надал.

«В Тернополе демонтировали аварийный самолёт в массиве «Восточный». На этом месте будет памятник героям Украины», — написал он в Facebook*.

Ранее посольство России направило в МИД Греции ноту в связи с осквернением памятника русскому адмиралу Фёдору Ушакову на Корфу.

10 марта председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить факт осквернения памятника воину-освободителю на мемориальном кладбище солдат советской армии в Словакии.

* Facebook — продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.