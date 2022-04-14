На западе Украины демонтировали памятник советским лётчикам

Короткая ссылка
В Тернополе на западе Украины демонтировали памятник советским лётчикам, заявил мэр города Сергей Надал.
На западе Украины демонтировали памятник советским лётчикам
  • © ternopilcity.gov.ua

«В Тернополе демонтировали аварийный самолёт в массиве «Восточный». На этом месте будет памятник героям Украины», — написал он в Facebook*.

Ранее посольство России направило в МИД Греции ноту в связи с осквернением памятника русскому адмиралу Фёдору Ушакову на Корфу.

10 марта председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить факт осквернения памятника воину-освободителю на мемориальном кладбище солдат советской армии в Словакии.

* Facebook — продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить