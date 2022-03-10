Бастрыкин поручил проверить факт осквернения памятника советским воинам в Словакии
В СМИ сообщалось, что в ночь на 9 марта в словацком городе Свидник на границе с Украиной, неизвестные осквернили памятник советскому воину-освободителю на мемориальном кладбище солдат Советской Армии.
«(Бастрыкин. — RT) поручил... провести процессуальную проверку по данному факту», — пишет пресс-служба СК.
В декабре Мосгорсуд приговорил к четырём годам колонии блогера Матвея Юферова по делу об осквернении портрета ветерана Великой Отечественной войны в Измайлове.