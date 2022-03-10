Бастрыкин поручил проверить факт осквернения памятника советским воинам в Словакии

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил выполнить проверку по факту осквернения памятника воину-освободителю на мемориальном кладбище солдат Советской Армии в Словакии, сообщает пресс-служба СК России.

В СМИ сообщалось, что в ночь на 9 марта в словацком городе Свидник на границе с Украиной, неизвестные осквернили памятник советскому воину-освободителю на мемориальном кладбище солдат Советской Армии.

«(Бастрыкин. — RT) поручил... провести процессуальную проверку по данному факту», — пишет пресс-служба СК.

В декабре Мосгорсуд приговорил к четырём годам колонии блогера Матвея Юферова по делу об осквернении портрета ветерана Великой Отечественной войны в Измайлове.