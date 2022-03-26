Посольство России направило ноту в МИД Греции из-за осквернения памятника адмиралу Ушакову

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Посольство России направило в МИД Греции ноту в связи с осквернением памятника русскому адмиралу Фёдору Ушакову на Корфу.
Посольство России направило ноту в МИД Греции из-за осквернения памятника адмиралу Ушакову
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«В связи с осквернением памятника посольство направило ноту в МИД Греции с требованием расследовать акт вандализма и привлечь виновных к ответственности», — приводит сообщение миссии РИА Новости.

В посольстве России заявили, что ожидают приведения мемориала в надлежащий вид.

«Соответствующее обращение передано им почётным консулом России на Корфу и Ионических островах», — заключается в сообщении.

Ранее стало известно, что в греческой столице Афинах осквернили памятник советским воинам, павшим за свободу и независимость Греции во время Второй мировой войны.

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