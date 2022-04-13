Российские следователи проверят правомерность действий Киева в отношении Медведчука
- РИА Новости
- © Рамиль Ситдиков
Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
Ранее Зеленский опубликовал фото, на котором глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук сидит в наручниках.
Украинский президент предложил обменять задержанного на украинских военнопленных.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что Медведчук не является гражданином России и не имеет никакого отношения к специальной военной операции.
Как отметили в МИД России, Москва считает опасной тенденцией предложение Зеленского обменять арестованного Медведчука на военных ВСУ.
Там напомнили, что на Украине очень много оппозиционно настроенных политиков и общественных деятелей.