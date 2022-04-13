Российские следователи проверят правомерность действий Киева в отношении Медведчука

Председатель Следственного комитета России поручил проверить правомерность действий Киева в отношении Виктора Медведчука, которого украинский президент Владимир Зеленский предложил обменять на украинских военнопленных.

Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Ранее Зеленский опубликовал фото, на котором глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук сидит в наручниках.

Украинский президент предложил обменять задержанного на украинских военнопленных.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что Медведчук не является гражданином России и не имеет никакого отношения к специальной военной операции.

Как отметили в МИД России, Москва считает опасной тенденцией предложение Зеленского обменять арестованного Медведчука на военных ВСУ.

Там напомнили, что на Украине очень много оппозиционно настроенных политиков и общественных деятелей.