Российские следователи проверят правомерность действий Киева в отношении Медведчука

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Председатель Следственного комитета России поручил проверить правомерность действий Киева в отношении Виктора Медведчука, которого украинский президент Владимир Зеленский предложил обменять на украинских военнопленных.
Российские следователи проверят правомерность действий Киева в отношении Медведчука
  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Ранее Зеленский опубликовал фото, на котором глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук сидит в наручниках.

Украинский президент предложил обменять задержанного на украинских военнопленных.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что Медведчук не является гражданином России и не имеет никакого отношения к специальной военной операции.

Как отметили в МИД России, Москва считает опасной тенденцией предложение Зеленского обменять арестованного Медведчука на военных ВСУ.

Там напомнили, что на Украине очень много оппозиционно настроенных политиков и общественных деятелей.

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