Аксёнов: военные ВСУ в Мариуполе сдаются из-за гуманного отношения к ним в плену

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что более 1 тыс. украинских морпехов в Мариуполе сдались в плен, так как знают о гуманном отношении к военнопленным со стороны российских войск.

Как сообщает РИА Новости, об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Более тысячи украинских морпехов сдались в плен в Мариуполе. Они знают, что наши воины относятся к пленным по-человечески, не пытают их, не убивают и не унижают. Наша армия и наша страна всегда отличались гуманным отношением к пленным», — отметил Аксёнов.

Глава Крыма добавил, что те, кто издевается над пленными, кто радуется убийствам мирных людей, «сами подписывают себе приговор».

Глава республики призвал военных Вооружённых сил Украины последовать примеру сдавшихся товарищей, так как у народов России и Украины в реальности «один общий враг — преступный киевский режим и его западные хозяева».

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков подтвердил информацию о том, что в Мариуполе сдались в плен более 1 тыс. украинских военнослужащих.

До этого глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что, по предварительным данным, в плен в Мариуполе сдались более 1 тыс. морских пехотинцев ВСУ, среди которых сотни раненых.