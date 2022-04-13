Свыше тысячи морских пехотинцев украинских силовиков сдались в плен в Мариуполе
Он написал об этом в своём Telegram-канале.
«1000 морпехов ВСУ сдаются в плен МВД и МГБ ДНР», — заявил военкор.
По словам Сладкова, сдавшиеся морпехи ранее обороняли металлургический комбинат имени Ильича.
Он разместил кадры, на которых, по его словам, запечатлён процесс сдачи в плен.
Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал видео зачистки подвалов завода «Азовсталь» в Мариуполе чеченским спецназом.