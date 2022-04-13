Кадыров показал видео боёв чеченского спецназа на заводе «Азовсталь» в Мариуполе
Данную запись он разместил в своём Telegram-канале.
На видео бойцы бросают гранаты и обстреливают из автоматов подвал, где украинские силовики оборудовали небольшой штаб со складом.
«Бандиты сами стали заложниками своих же укреплений», — заметил Кадыров.
Засевшим на заводе военным ВСУ и наёмникам предлагают сдаваться, гарантируя им жизнь.
Ранее Кадыров заявил, что первоочередной задачей является полное освобождение ЛНР и ДНР «от нациков и шайтанов», а далее — «всех остальных городов», включая Киев.