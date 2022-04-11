Кадыров напомнил о неизбежном освобождении всех украинских городов «от нациков и шайтанов»

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что первоочередной задачей является полное освобождение ЛНР и ДНР «от нациков и шайтанов», а далее — «всех остальных городов», включая Киев.

«Будет наступательная наша работа. Не только в Мариуполе, но и во всех других населённых пунктах, городах и селах. Луганск и Донецк полностью в первую очередь освободим», — сказал Кадыров в видеообращении.

Он пояснил, что цель заключается не в том, чтобы «забрать города», а в том, чтобы уничтожить бандеровцев.

«У нас цель не забрать города, а у нас цель — уничтожить этих бандеровцев, нациков и шайтанов», — сказал чеченский лидер.

Он подчеркнул, что «ни один шаг не будет сделан назад», а ряд моментов в военной стратегии «не так поняли так называемые «друзья».

Ранее Рамзан Кадыров призвал украинских военнослужащих сложить оружие, «взяться за ум» и сдаться в плен, чтобы не приносить себя в жертву нацистской идеологии.