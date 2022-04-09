Кадыров рассказал о взятых в плен украинских военных в Рубежном

Чеченский лидер Рамзан Кадыров призвал украинских военнослужащих сложить оружие, «взяться за ум» и сдаться в плен, чтобы не приносить себя в жертву нацистской идеологии.

Глава Чечни в своём Telegram написал, что в плен были взяты новые украинские военнослужащие.

«Взяли их в городе Рубежное. Представляют из себя жалкое зрелище. Худые, голодные, измученные страхом и отчаянием. По всем признакам и первым данным с допроса относятся к солдатам Нацгвардии», — рассказал Кадыров.

По его словам, «они и сами, судя по всему, не понимают, за что вышли сражаться и что вообще происходит».

«Я не хотел больше предлагать сложить оружие подразделениям ВСУ. Но, глядя на этих двух бедолаг, решил сделать это ещё раз... Я призываю бойцов армии Украины взяться за ум, принять верное решение, связаться с нашими командирами и сдаться в плен. Не упускайте возможность, пока она у вас есть. Хватит маяться ерундой. Воспользуйтесь шансом, и тогда сможете в конечном итоге вернуться к своим семьям», — заявил он.

Ранее пленный украинский военнослужащий рассказал корреспонденту RT Юлии Мартовалиевой, что их командование уехало из зоны боевых действий и не отвечало на запросы военных.

Также пленный боевик из украинского нацбатальона «Айдар» рассказал RT, как командование батальона бросило своих подчинённых.