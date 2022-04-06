Пленный боевик «Айдара» рассказал, как командование бросило своих подчинённых

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Пленный боевик из украинского нацбатальона «Айдар» рассказал корреспонденту RT Юлии Мартовалиевой, как командование батальона бросило своих подчинённых.

По его словам, командиры сбежали от них, когда он с сослуживцами находился в обороне возле посёлка Розовка.

«Увидели наше начальство: машины уезжают. Мы не знали, куда они едут, не видели. Нам сказали стоять. Позднее оказалось, что мы остались в окружении, а нашего начальства не было рядом. Мы приняли решение отступить», — сказал он. 

Собеседник добавил, что не понимает, почему командиры так сделали.

«Но если они нас бросили, то, я считаю, это предательство», — сказал он. 

Ранее пленный боевик «Айдара» рассказал, как иностранные инструкторы тренировали бойцов нацбатальона зачищать и захватывать здания.

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