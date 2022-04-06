Пленный боевик «Айдара» рассказал, как командование бросило своих подчинённых

Пленный боевик из украинского нацбатальона «Айдар» рассказал корреспонденту RT Юлии Мартовалиевой, как командование батальона бросило своих подчинённых.

По его словам, командиры сбежали от них, когда он с сослуживцами находился в обороне возле посёлка Розовка.

«Увидели наше начальство: машины уезжают. Мы не знали, куда они едут, не видели. Нам сказали стоять. Позднее оказалось, что мы остались в окружении, а нашего начальства не было рядом. Мы приняли решение отступить», — сказал он.

Собеседник добавил, что не понимает, почему командиры так сделали.

«Но если они нас бросили, то, я считаю, это предательство», — сказал он.

Ранее пленный боевик «Айдара» рассказал, как иностранные инструкторы тренировали бойцов нацбатальона зачищать и захватывать здания.