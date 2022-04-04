Пленный боевик «Айдара» рассказал, как инструкторы из Литвы тренировали бойцов нацбата

Пленный боевик «Айдара» рассказал, как иностранные инструкторы тренировали бойцов нацбатальона зачищать и захватывать здания, а также отметил, что перед националистами стояла задача по наступлению на населённый пункт в Донбассе.

«Два литовца: сержант и капрал. Пожилые. (По-русски. — RT) плохо, но разговаривали», — сказал пленный.

Он также рассказал, что нацбатальон должен был выполнять задачи в «серой зоне»: в Старомарьевке в районе аэропорта.

«(8 марта. — RT) стояла задача пойти в наступление и зачистить деревню», — подтвердил он.

Пленный также обратился к Владимиру Зеленскому с призывом «последних людей оставить в живых» и «отдать Украину в нормальные руки».

«Мужики, воевать бесполезно», — подытожил задержанный.

Также младший сержант батальона «Айдар» Денис Нурыга сдался и поделился историями о том, как украинские националисты обращаются с мирными гражданами.

6 марта глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в одном из штабов украинских военных нашли ноутбук с лицензионным номером реестра НАТО и разведданными.

По данным разведки республики и показаниям пленных, наступательная операция ВСУ должна была начаться 8 марта текущего года: вторжение планировалось одновременно как на территорию республик Донбасса, так и в Российскую Федерацию — в Крым, рассказал Пушилин.