Пленный украинский военный рассказал о бегстве и бездействии своего командования

Пленный украинский военнослужащий рассказал корреспонденту RT Юлии Мартовалиевой, что их командование уехало из зоны боевых действий и не отвечало на запросы военных.

«Начальство уехало... Нам не дали никакого приказа, чтобы мы или отступали, или ещё что-то. Мы ждали до последнего, пока не заехали русские военные», — заявил он.

Пленный добавил, что командование слышало военных по рации, но не отвечало на запросы.

«Людей мирных встретили, они нам сказали, что можно побыть у них, только надо сдать оружие... Мы переоделись, 17 дней были в Куйбышеве, захотели пойти домой, но не дошли... Встретили русских военных по пути», — подытожил он.

Ранее пленный боевик из украинского нацбатальона «Айдар» рассказал RT, как командование батальона бросило своих подчинённых.