Пленный украинский военный рассказал о бегстве и бездействии своего командования
- AP
«Начальство уехало... Нам не дали никакого приказа, чтобы мы или отступали, или ещё что-то. Мы ждали до последнего, пока не заехали русские военные», — заявил он.
Пленный добавил, что командование слышало военных по рации, но не отвечало на запросы.
«Людей мирных встретили, они нам сказали, что можно побыть у них, только надо сдать оружие... Мы переоделись, 17 дней были в Куйбышеве, захотели пойти домой, но не дошли... Встретили русских военных по пути», — подытожил он.
Ранее пленный боевик из украинского нацбатальона «Айдар» рассказал RT, как командование батальона бросило своих подчинённых.