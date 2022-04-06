Пленный украинский военный рассказал о бегстве и бездействии своего командования

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Пленный украинский военнослужащий рассказал корреспонденту RT Юлии Мартовалиевой, что их командование уехало из зоны боевых действий и не отвечало на запросы военных.
Пленный украинский военный рассказал о бегстве и бездействии своего командования
  • AP

«Начальство уехало... Нам не дали никакого приказа, чтобы мы или отступали, или ещё что-то. Мы ждали до последнего, пока не заехали русские военные», — заявил он.

Пленный добавил, что командование слышало военных по рации, но не отвечало на запросы.

«Людей мирных встретили, они нам сказали, что можно побыть у них, только надо сдать оружие... Мы переоделись, 17 дней были в Куйбышеве, захотели пойти домой, но не дошли... Встретили русских военных по пути», — подытожил он.

Ранее пленный боевик из украинского нацбатальона «Айдар» рассказал RT, как командование батальона бросило своих подчинённых.

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