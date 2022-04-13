В Минобороны России подтвердили информацию о сдаче в плен более тысячи украинских военных
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- © Maximilian Clarke/Keystone Press Agency
«В результате успешных наступательных действий российских вооружённых сил и подразделений милиции ДНР добровольно сложили оружие и сдались в плен 1026 украинских военнослужащих 36-й бригады морской пехоты», — заявил Конашенков.
По его словам, среди сдавшихся — 162 офицера и 47 женщин-военнослужащих.
Как уточняется, некоторым украинским военнослужащим на месте была оказана первичная медицинская помощь, после чего все они были доставлены в городскую больницу Мариуполя для лечения.
Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что, по предварительным данным, в плен в Мариуполе сдались более 1 тыс. морских пехотинцев ВСУ. По его словам, среди них сотни раненых.
В штабе территориальной обороны ДНР также подтвердили данную информацию.
Кроме того, Кадыров опубликовал видео, в котором украинский военнопленный сообщает об иностранных наёмниках численностью 200—300 человек.