В Минобороны России подтвердили информацию о сдаче в плен более тысячи украинских военных

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Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков подтвердил информацию о том, что в Мариуполе сдались в плен более 1 тыс. украинских военнослужащих.
В Минобороны России подтвердили информацию о сдаче в плен более тысячи украинских военных
  • globallookpress.com
  • © Maximilian Clarke/Keystone Press Agency

«В результате успешных наступательных действий российских вооружённых сил и подразделений милиции ДНР добровольно сложили оружие и сдались в плен 1026 украинских военнослужащих 36-й бригады морской пехоты», — заявил Конашенков.

По его словам, среди сдавшихся — 162 офицера и 47 женщин-военнослужащих.

Как уточняется, некоторым украинским военнослужащим на месте была оказана первичная медицинская помощь, после чего все они были доставлены в городскую больницу Мариуполя для лечения.

Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что, по предварительным данным, в плен в Мариуполе сдались более 1 тыс. морских пехотинцев ВСУ. По его словам, среди них сотни раненых.

В штабе территориальной обороны ДНР также подтвердили данную информацию.

Кроме того, Кадыров опубликовал видео, в котором украинский военнопленный сообщает об иностранных наёмниках численностью 200—300 человек.

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