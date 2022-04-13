В ДНР подтвердили информацию о сдаче в плен более тысячи украинских военных

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В штабе территориальной обороны ДНР подтвердили информацию, что более 1 тыс. украинских военных сдались в плен силам Донецкой Народной Республики.
В ДНР подтвердили информацию о сдаче в плен более тысячи украинских военных
  • РИА Новости

«В Мариуполе сложили оружие ещё 1009 военнослужащих Украины, которые приняли решение сохранить жизнь и сдаться в плен группировке войск ДНР», — говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в плен в Мариуполе сдались более тысячи морских пехотинцев ВСУ. Он также уточнил, что среди сдавшихся есть сотни раненных военных.

12 апреля российские военные пресекли попытку ВСУ выйти из окружения с завода Ильича в Мариуполе.

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