Российские военные пресекли попытку ВСУ выйти из окружения с завода Ильича в Мариуполе

Короткая ссылка
Российские военнослужащие пресекли попытку прорыва окружённых на территории завода Ильича в Мариуполе остатков подразделений ВСУ.
Российские военные пресекли попытку ВСУ выйти из окружения с завода Ильича в Мариуполе
  • РИА Новости

«Группа украинских военнослужащих численностью до 100 человек на бронетехнике пыталась с боем прорваться с территории завода и покинуть город в северном направлении. Ударами авиации и артиллерии данная попытка прорыва была сорвана», — заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, российские военные уничтожили три украинских танка, пять БМП, семь автомобилей и до 50 человек личного состава ВСУ. Ещё около 42 украинских военнослужащих сдались в плен.

Ранее силы Народной милиции ДНР взяли порт Мариуполя — они освободили два корабля, захваченных украинскими националистами. Были эвакуированы 47 членов экипажей из России, Египта, Азербайджана и с Украины. 

По словам главы республики Дениса Пушилина, операция по освобождению территории ДНР будет интенсифицирована.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить