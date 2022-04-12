Российские военные пресекли попытку ВСУ выйти из окружения с завода Ильича в Мариуполе

Российские военнослужащие пресекли попытку прорыва окружённых на территории завода Ильича в Мариуполе остатков подразделений ВСУ.

«Группа украинских военнослужащих численностью до 100 человек на бронетехнике пыталась с боем прорваться с территории завода и покинуть город в северном направлении. Ударами авиации и артиллерии данная попытка прорыва была сорвана», — заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, российские военные уничтожили три украинских танка, пять БМП, семь автомобилей и до 50 человек личного состава ВСУ. Ещё около 42 украинских военнослужащих сдались в плен.

Ранее силы Народной милиции ДНР взяли порт Мариуполя — они освободили два корабля, захваченных украинскими националистами. Были эвакуированы 47 членов экипажей из России, Египта, Азербайджана и с Украины.

По словам главы республики Дениса Пушилина, операция по освобождению территории ДНР будет интенсифицирована.