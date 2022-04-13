Замглавы МИД России Сыромолотов: с беженцами с Украины на Запад могут проникать террористы

Российская сторона полагает, что с беженцами с Украины на Запад могут проникать террористы и криминальные элементы. Об этом заявил замглавы МИД России Олег Сыромолотов.

«С учётом того, что в другие страны в условиях отсутствия должного миграционного контроля с Украины выехали уже более 4 млн беженцев, в том числе более 600 тыс. человек — в Россию, гарантировать отсутствие среди них террористов и криминальных элементов не может никто», — цитирует РИА Новости Сыромолотова.

Ранее в Госдуме выступили с предложением временно освободить беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины от уплаты подоходного налога.

Научный руководитель Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин прокомментировал в беседе с RT предложение депутата Госдумы Олега Матвейчева освободить до конца 2022 года беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины от уплаты подоходного налога.