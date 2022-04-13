Замглавы МИД России Сыромолотов: с беженцами с Украины на Запад могут проникать террористы

Короткая ссылка
Российская сторона полагает, что с беженцами с Украины на Запад могут проникать террористы и криминальные элементы. Об этом заявил замглавы МИД России Олег Сыромолотов.
Замглавы МИД России Сыромолотов: с беженцами с Украины на Запад могут проникать террористы
  • AP

«С учётом того, что в другие страны в условиях отсутствия должного миграционного контроля с Украины выехали уже более 4 млн беженцев, в том числе более 600 тыс. человек — в Россию, гарантировать отсутствие среди них террористов и криминальных элементов не может никто», — цитирует РИА Новости Сыромолотова.

Ранее в Госдуме выступили с предложением временно освободить беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины от уплаты подоходного налога.

Научный руководитель Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин прокомментировал в беседе с RT предложение депутата Госдумы Олега Матвейчева освободить до конца 2022 года беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины от уплаты подоходного налога.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить