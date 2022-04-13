Политолог поддержал идею временно освободить беженцев из ЛНР и ДНР от подоходного налога

Научный руководитель Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин прокомментировал в беседе с RT предложение депутата Госдумы Олега Матвейчева освободить до конца 2022 года беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины от уплаты подоходного налога.

«Я думаю, что нужно реализовывать максимум мер, которые могут оказывать поддержку беженцам из ДНР, ЛНР и с Украины», — сообщил эксперт.

По его мнению, данный шаг представляется «вполне возможным и реалистичным» для государства.

«Кроме пособий, возможны ещё какие-то льготы, которые может предоставить наше государство для людей, пострадавших от действий украинских властей. Их, конечно же, нужно применять по максимуму», — добавил Бредихин.

Ранее в Госдуме выступили с предложением временно освободить беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины от уплаты подоходного налога.