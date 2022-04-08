Кабмин увеличил финансирование на выплаты беженцам из Донбасса и с Украины

Российское правительство увеличило финансирование на разовые выплаты по 10 тыс. рублей жителям Донецкой и Луганской народных республик и Украины, приехавшим в Россию. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

© РИА Новости / Таисия Лисковец

«Региональные бюджеты получат средства на выплату разовой финансовой помощи в размере 10 тыс. рублей жителям Донецкой и Луганской народных республик и Украины, приехавшим в Россию», — приводит ТАСС сообщение. Как отмечается, бюджетные трансферты из резервного фонда правительства направят семи российским регионам. По информации кабмина, объём выделенных средств составит около 600 млн рублей. Ранее сообщалось, что Россия начала выплачивать единовременно по 10 тыс. рублей пенсионерам и бюджетникам на освобождённых территориях Украины. Более 98% беженцев из Донбасса в Ростовской области уже получили единовременные выплаты.