Россия начала выплачивать помощь пенсионерам и бюджетникам в освобождённых частях Украины
- РИА Новости
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«В соответствии с решением правительства России для оказания помощи населению, проживающему на пострадавших территориях Украины, МЧС России организована работа по выплатам денежных средств», — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы МЧС России.
Отмечается, что безопасность пунктов выдачи финансовой помощи обеспечивает Росгвардия.
«Вчера уже начал работу первый мобильный пункт, где сотрудники МЧС России принимают от граждан документы и производят выплаты. Приняты первые заявления», — приводятся слова врио главы МЧС России Александра Чуприяна.
Ранее стало известно, что более 98% беженцев из Донбасса в Ростовской области уже получили единовременные выплаты.