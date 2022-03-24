Россия начала выплачивать помощь пенсионерам и бюджетникам в освобождённых частях Украины

Россия начала выплачивать единовременно по 10 тыс. рублей пенсионерам и бюджетникам на освобождённых территориях Украины.

«В соответствии с решением правительства России для оказания помощи населению, проживающему на пострадавших территориях Украины, МЧС России организована работа по выплатам денежных средств», — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы МЧС России.

Отмечается, что безопасность пунктов выдачи финансовой помощи обеспечивает Росгвардия.

«Вчера уже начал работу первый мобильный пункт, где сотрудники МЧС России принимают от граждан документы и производят выплаты. Приняты первые заявления», — приводятся слова врио главы МЧС России Александра Чуприяна.

Ранее стало известно, что более 98% беженцев из Донбасса в Ростовской области уже получили единовременные выплаты.