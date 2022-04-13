В ГД предложили временно освободить беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины от уплаты подоходного налога

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Дмитрий Рункевич
Депутат Госдумы Олег Матвейчев предложил освободить до конца 2022 года беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины от уплаты подоходного налога. Копия письма на имя главы Минфина Антона Силуанова есть в распоряжении RT.
В ГД предложили временно освободить беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины от уплаты подоходного налога
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

В обращении законодатель отметил, что с февраля в Россию прибыли сотни тысяч беженцев из ДНР, ЛНР и с территории Украины.

Для большинства из них вынужденный временный переезд стал тяжёлым потрясением, связанным с необходимостью покинуть свои дома, прекратить трудовую деятельность, отметил парламентарий.

При этом, как уточнил Матвейчев, при трудоустройстве на территории России они, как и остальные граждане, обязаны уплачивать подоходный налог в размере 13%.

«В целях поддержки данной категории граждан прошу вас рассмотреть вопрос о возможности освобождения от уплаты подоходного налога до конца 2022 года тех лиц, которые прибыли на территорию Российской Федерации в качестве беженцев начиная с 18 февраля 2022 года с территории Донецкой и Луганской народных республик, а также с территории Украины», — говорится в обращении.

Ранее стало известно, что с начала эвакуации жителей Донецкой и Луганской народных республик российскую границу в Ростовской области пересекли более 0,5 млн человек. 

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