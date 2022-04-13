В МИД России допустили риск привоза на Украину ядерного материала из других стран

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Замминистра российского МИД Олег Сыромолотов заявил, что не исключён сценарий, при котором ядерный материал может быть завезён на Украину из других стран.

«Нельзя исключать сценарий, при котором ядерный материал может быть завезён на Украину из третьих стран», — рассказал он в интервью РИА Новости.

Ранее в российском Минобороны заявили, что киевский режим готовит провокацию с отравляющими веществами в городе Первомайском в Харьковской области.

Польский вице-премьер, председатель Комитета по национальной безопасности и делам обороны Ярослав Качиньский сообщил, что Польша готова разместить у себя ядерное оружие США.

В свою очередь, первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что США необходимо убрать из Европы своё ядерное оружие.

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