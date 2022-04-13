В МИД России допустили риск привоза на Украину ядерного материала из других стран
«Нельзя исключать сценарий, при котором ядерный материал может быть завезён на Украину из третьих стран», — рассказал он в интервью РИА Новости.
Ранее в российском Минобороны заявили, что киевский режим готовит провокацию с отравляющими веществами в городе Первомайском в Харьковской области.
Польский вице-премьер, председатель Комитета по национальной безопасности и делам обороны Ярослав Качиньский сообщил, что Польша готова разместить у себя ядерное оружие США.
В свою очередь, первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что США необходимо убрать из Европы своё ядерное оружие.