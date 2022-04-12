Правительство Белоруссии вводит ограничения на вывоз отдельных видов продовольствия

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Правительство Белоруссии вводит ограничения на вывоз из страны отдельных видов продовольственных товаров из-за повышенного спроса. Об этом сообщили в пресс-службе Совета министров.
Правительство Белоруссии вводит ограничения на вывоз отдельных видов продовольствия
  • Gettyimages.ru
  • © Aliaksandr Bukatsich

Об этом пишет ТАСС.

Как отмечается, теперь вывозить за пределы ЕАЭС можно муку (гречневую, пшеничную) — до 1 кг, отдельные виды круп (гречневую, рисовую, манную, овсяную, овсяные хлопья, пшено) — до 1 кг и сахар — до 1 кг.

Подобные ограничения распространяются также на вывоз соли, макаронных изделий, растительного масла, мясных, молочных и рыбных консервов.

Ранее российский премьер Михаил Мишустин подписал постановление о временном запрете на экспорт зерновых в страны ЕАЭС до 30 июня.

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