Правительство Белоруссии вводит ограничения на вывоз отдельных видов продовольствия

Правительство Белоруссии вводит ограничения на вывоз из страны отдельных видов продовольственных товаров из-за повышенного спроса. Об этом сообщили в пресс-службе Совета министров.

Об этом пишет ТАСС.

Как отмечается, теперь вывозить за пределы ЕАЭС можно муку (гречневую, пшеничную) — до 1 кг, отдельные виды круп (гречневую, рисовую, манную, овсяную, овсяные хлопья, пшено) — до 1 кг и сахар — до 1 кг.

Подобные ограничения распространяются также на вывоз соли, макаронных изделий, растительного масла, мясных, молочных и рыбных консервов.

Ранее российский премьер Михаил Мишустин подписал постановление о временном запрете на экспорт зерновых в страны ЕАЭС до 30 июня.