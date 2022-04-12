На Украине предложили запретить российскую музыку в кафе, транспорте и на радио

В Верховной раде Украины зарегистрировали законопроект о запрете трансляции российской музыки на радио, в общественном транспорте, кафе и кинотеатрах.

«На период до освобождения всех оккупированных украинских территорий и прекращения агрессии со стороны Российской Федерации запретить на территории Украины воспроизведение аудиовизуальных произведений в исполнении граждан и резидентов государства-агрессора на радио, телевидении, в развлекательных заведениях, общественном транспорте, в учреждениях образования, учреждениях культуры и отдыха, гостиничного и ресторанного бизнеса, кинотеатрах», — следует из текста законопроекта.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев национализирует всю российскую собственность на Украине для компенсации потерь от спецоперации.

В марте в Верховной раде зарегистрировали проект о запрете деятельности Московского патриархата на территории Украины.

Кроме того, парламент продлил срок действия военного положения на Украине до 25 апреля 2022 года.