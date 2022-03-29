В Раду внесли проект о запрете деятельности Московского патриархата на территории Украины

В Верховной раде зарегистрировали проект о запрете деятельности Московского патриархата на территории Украины.

«Для охраны общественной безопасности и порядка запрещается деятельность религиозных организаций... руководящий центр которых находится за пределами Украины в государстве, которое законом признано совершившим военную агрессию против Украины и/или временно оккупировало часть территории Украины», — сказано в законопроекте.

Также в проекте говорится, что кабмину Украины в срок со дня опубликования закона нужно «осуществить необходимые меры по распоряжению объектами недвижимого имущества и движимых вещей, находящихся в собственности» Московского патриархата.

Ранее протоиерей Олег Артёмов, помощник командира бригады по работе с верующими военнослужащими, погиб при обстреле села Журавлёвка в Белгородской области.