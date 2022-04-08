Премьер Шмыгаль: Киев национализирует всё имущество России для компенсации потерь
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«Мы уже начали эти процессы. Безусловно, мы национализируем всё российское имущество, чтобы компенсировать часть тех убытков, которые наносит нам Россия», — сказал Шмыгаль в эфире телеканала «Рада». Его слова приводит РИА Новости.
1 апреля стало известно, что Верховная рада Украины приняла закон о национализации имущества россиян и других граждан, поддерживающих проведение спецоперации на Украине.
В конце марта сенаторы из США Роб Портман и Майкл Беннет подготовили законопроект, в котором предложено направлять средства, вырученные от конфискации активов из России, на помощь Украине.