Премьер Шмыгаль: Киев национализирует всё имущество России для компенсации потерь

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев национализирует всю российскую собственность на Украине для компенсации потерь от спецоперации.
Премьер Шмыгаль: Киев национализирует всё имущество России для компенсации потерь
  • Gettyimages.ru
  • © Future Publishing

«Мы уже начали эти процессы. Безусловно, мы национализируем всё российское имущество, чтобы компенсировать часть тех убытков, которые наносит нам Россия», — сказал Шмыгаль в эфире телеканала «Рада». Его слова приводит РИА Новости.

1 апреля стало известно, что Верховная рада Украины приняла закон о национализации имущества россиян и других граждан, поддерживающих проведение спецоперации на Украине.

В конце марта сенаторы из США Роб Портман и Майкл Беннет подготовили законопроект, в котором предложено направлять средства, вырученные от конфискации активов из России, на помощь Украине.

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