Премьер Шмыгаль: Киев национализирует всё имущество России для компенсации потерь

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев национализирует всю российскую собственность на Украине для компенсации потерь от спецоперации.

«Мы уже начали эти процессы. Безусловно, мы национализируем всё российское имущество, чтобы компенсировать часть тех убытков, которые наносит нам Россия», — сказал Шмыгаль в эфире телеканала «Рада». Его слова приводит РИА Новости.

1 апреля стало известно, что Верховная рада Украины приняла закон о национализации имущества россиян и других граждан, поддерживающих проведение спецоперации на Украине.

В конце марта сенаторы из США Роб Портман и Майкл Беннет подготовили законопроект, в котором предложено направлять средства, вырученные от конфискации активов из России, на помощь Украине.