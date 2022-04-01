Верховная рада приняла закон о национализации имущества россиян и сторонников спецоперации

Верховная рада Украины приняла закон о национализации имущества россиян и других граждан, поддерживающих проведение спецоперации на Украине.

«Верховная рада одобрила закон №7169 о национализации имущества русских и коллаборантов», — заявила глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк, её слова приводит РИА Новости.

Она отметила, что по решению СНБО или суда может быть национализировано имущество любых лиц, публично поддерживающих проведение российской спецоперации.

Ранее профильный комитет Верховной рады поддержал законопроект о национализации на Украине имущества и финансовых средств юридических лиц России.