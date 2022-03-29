Axios: сенаторы США предложили использовать изъятые российские активы для помощи Украине

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Сенаторы из США Роб Портман и Майкл Беннет подготовили законопроект, в котором предложено направлять средства, вырученные от конфискации активов из России, на помощь Украине, сообщает портал Axios.

Отмечается, что сенаторы выступили за создание фонда «помощи украинским беженцам и восстановления Украины».

«Один из способов помочь — это перейти от замораживания активов российских олигархов и состоятельных граждан к конфискации их активов и предоставлению этих средств народу Украины для помощи в текущей гуманитарной деятельности», — сказал Портман.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что заморозка активов Центробанка России на Западе является обыкновенным воровством.

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