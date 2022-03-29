Axios: сенаторы США предложили использовать изъятые российские активы для помощи Украине
Отмечается, что сенаторы выступили за создание фонда «помощи украинским беженцам и восстановления Украины».
«Один из способов помочь — это перейти от замораживания активов российских олигархов и состоятельных граждан к конфискации их активов и предоставлению этих средств народу Украины для помощи в текущей гуманитарной деятельности», — сказал Портман.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что заморозка активов Центробанка России на Западе является обыкновенным воровством.